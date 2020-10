VIDEO - Coronavirus : Cafetiers et restaurateurs mobilisés à Nîmes

Ils sont pointés du doigt, en première ligne, avec la pandémie de covid-19. A Nîmes, ce vendredi et à l'appel de l'UMIH 30, les hôteliers, cafetiers, restaurateurs, et fournisseurs se rassemblent pour réclamer plus d’aides et d’aménagements face à la crise sanitaire. Réunis dans un premier temps au pied des Arènes, leur cortège se dirige vers la Maison Carrée.

Plusieurs élus se sont joints au rassemblement. Parmi eux, le sénateur Laurent Burgoa, mais aussi Franck Proust le président de Nîmes Métropole, mais aussi Xavier Douais, adjoint à la ville de Nîmes en charge du tourisme.