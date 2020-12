VIDEO - Coronavirus : le Luxembourg maintient ses restrictions jusqu'au 15 janvier

En attendant la prise de parole, jeudi 10 décembre du premier ministre Jean Castex sur la situation de l'épidémie en France et les mesures de confinement avant les fêtes de fin d'année, le Luxembourg a annoncé les siennes ce mercredi. Et le ton n'était pas aux réjouissances lors de la conférence de presse donnée par le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert.

Pas plus de 2 invités à Noël

Les dirigeants du Grand-Duché ont annoncé la prolongation des restrictions jusqu'au 15 janvier au moins.

La situation est claire, nous avons toujours un nombre trop élevé d'infections. Ce n'est pas le moment de lever les restrictions (Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg)

Cela veut dire que les bars et restaurants restent fermés et que le couvre-feu de 23h à 6h restera en vigueur un mois de plus. La limitation à deux convives invités chez soi est maintenue et il n'y aura pas d'exception pour Noël et le soir du réveillon du jour de l'an.

Cette fin d'année est bien différente des autres. Idéalement, il ne faudrait pas fêter ensemble (Paulette Lenert, ministre de la Santé)

Les centres commerciaux dans le viseur

Et si les magasins et centre commerciaux (qui au contraire de la France n'ont pas été fermés cet automne) peuvent continuer à vendre, Xavier Bettel a annoncé des mesures supplémentaires pour réguler les flux. "Faire les courses, ce n'est pas un loisir et ce n'est pas l'excursion du week-end" a fustigé le chef du gouvernement qui a aussi pointé les ventes de produits à emporter et consommés sur place par les clients.

Revoir la conférence de presse :