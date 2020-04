VIDEO - Coronavirus : Plus de 50.000 salariés au chômage partiel dans les Pyrénées-Orientales

Bernard Fourcade, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Pyrénées-Orientales, se dit "très inquiet pour les secteurs de l'hôtellerie et des campings" et lance un appel à la solidarité aux grandes surfaces du département.