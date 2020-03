VIDÉO - Coronavirus : un groupe mayennais, spécialisé dans l'équipement de sécurité, en rupture de stocks

En raison de l'épidémie de coronavirus, l'entreprise Protecthoms, basée à Château Gontier-sur-Mayenne, a une très forte demande pour la fourniture de masques et de combinaisons. Mais il n'y a plus rien ou presque pour répondre aux besoins. Entretien avec le PDG Laurent Lairy.

Fondée en 1993, Protecthoms est spécialisée dans la distribution d'équipements de protections individuelles. Son but est couvrir tous les risques présents sur les lieux de travail. Depuis plusieurs jours, en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le pays, de plus en plus d'entreprises contactent le siège de la société mayennaise pour acheter du matériel afin de protéger les salariés d'une éventuelle contamination : masques d'hygiène, gants, combinaisons par exemple.

Mais il est désormais très compliqué de répondre à tous les besoins. Protecthoms n'a plus rien ou presque explique Laurent Lairy, le PDG : "80% des coups de fils ou des demandes sont liés à la fourniture d'équipements pour lutter contre le coronavirus. Nous sommes dans une phase de psychose qui va durer probablement longtemps afin que les entreprises répondent au principe de précaution d'équiper leurs collaborateurs si besoin. La demande est européenne et bien supérieure à la possibilité de production soit de la part de groupes de l'Union soit de la part de groupes asiatiques car beaucoup de masques respiratoires sont fabriqués en Asie".

►►REGARDEZ. Entretien avec le PDG du groupe Protecthoms à Château-Gontier-sur-Mayenne.

La société mayennaise fabrique le matériel de protection à partir notamment de matières premières en provenance de Chine où l'activité économique est à l'arrêt. Jusqu'au mois d'avril, tout devrait bien se passer, "on sera livré normalement" poursuit le chef d'entreprise mais depuis mi-janvier aucun bateau chinois n'a pu prendre la mer, "là on va avoir une pénurie de matières premières et de produits finis, la Chine c'est l'usine du monde et je n'échappe pas à une production asiatique".

Cette épidémie va peut-être permettre une prise de conscience au niveau mondial espère Laurent Lairy qui plaide pour une relocalisation économique européenne : "on ne peut pas confier la production de tous les biens dans un seul endroit, loin et qui augmente le bilan carbone. J'espère, qu'avec cette épisode sanitaire, que les industriels vont penser à relocaliser afin de ne plus avoir de phénomène total blocage en cas de pandémie ou de risque pandémique tel qu'on le vit actuellement".