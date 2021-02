VIDÉO - Coronavirus : une brasserie nantaise vend sa bière à prix coûtant pour écouler ses stocks

A cause de la crise sanitaire, la brasserie Little Atlantique Brewery à Nantes, n'arrive plus a écouler ses stocks de bière. Résultat, la date limite d'utilisation optimale approche. Pour limiter la perte, le propriétaire propose de vendre des bouteilles à prix coûtant.

Il y a du monde depuis une semaine devant la brasserie Little Atlantique Brewery à Nantes. Le propriétaire distribue la bière à prix coûtant, faute de pouvoir la vendre dans son bar. Pour l'instant, les clients peuvent venir jusqu'à samedi 6 février.

Trois euros le litre

Depuis plusieurs semaines, le bar, restaurant, brasserie du Bas-Chantenay n’accueille plus de public. Un établissement qui fabrique sa propre bière pour la revendre en salle ou à d'autres établissements. Avec la fermeture liée à la crise sanitaire, impossible d'écouler les stocks. "La bière c'est une denrée périssable. On se retrouve avec des stocks dont la date limite arrive fin avril, et la probabilité d'ouvrir est faible. On veut écouler les stocks pour éviter de perdre de l'argent et de gaspiller", raconte Jérôme Pallier, fondateur de la brasserie qui à ouvert ses portes en décembre 2019.

Même si les clients peuvent consommer cette bière après la date limite d'utilisation optimale, l'établissement veut repartir sur de bonnes bases à l'ouverture des bars, restaurants. "On ne peut pas tomber malade, mais la bière sera beaucoup moins bonne. Donc on l'écoule tant que la bière est fraîche, que les arômes sont fruités. Quand elle vieillit, elle a des arômes moins intéressants et on essaye d'éviter ça", raconte Simon le maître brasseur.

Des salariés qui veulent éviter de perdre encore plus d'argent. Dans les réserves, des centaines de fûts de 30 litres vont partir dans les égouts. "Ils ont été conservés à température ambiante, on ne peut plus les servir", regrette le spécialiste.

Des centaines de fûts de 30 litres vont terminer à la poubelle © Radio France - Nina Valette

La direction réfléchit à renouveler l'opération la semaine prochaine, si il reste de la bière à distribuer. Elle communiquera directement sur la page facebook de la brasserie.