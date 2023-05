VIDEO - Côte-d'Or : l'association GSC veut mieux prémunir les entrepreneurs contre la perte de leur emploi

Le chômage n'est pas réservé qu'aux salariés. 239 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi en 2022 en Côte-d'Or. C'est un chiffre en augmentation de 12,7 % par rapport à 2021. Sauf que, quand on est entrepreneur, on n'a pas droit à l'assurance chômage. Quelles sont les solutions pour eux ? On fait le point avec, David Buttet, le porte-parole de l'association GSC Assurance et président du Médef en Côte-d'Or.

France Bleu Bourgogne : Aujourd'hui, ca se passe comment pour un entrepreneur qui se retrouve au chômage ?

David Buttet : Pour 99% d'entre eux, ils n'ont pas de solution et il n'y a pas de couverture car seulement 1% des chefs d'entreprise ont souscrit une assurance "Perte d'emploi", donc une assurance qui leur permet d'avoir quasiment l'équivalent de ce qui existe pour le chômage. C'est une assurance qui doit être payée pendant qu'on travaille et qui peut couvrir entre 55 et 70% du salaire net que pouvait avoir le chef d'entreprise au préalable.

Pourquoi 99% des chefs d'entreprise ne souscrivent pas cette assurance ?

Tout simplement parce que, quand on est chef d'entreprise, on ne pense jamais perdre son emploi. On est là pour entreprendre et pour continuer. On est en excès de confiance d'une manière naturelle et classique, et on n'est donc jamais dans cette perspective. Mais on a vu avec le Covid que même des entrepreneurs qui étaient solides dans leur gestion se sont retrouvés dans des situations très délicates.

Cette assurance, vous la proposez au niveau de GSC. Comment ça marche et combien ça coûte ?

L'association GSC qui est une émanation du Médef la propose effectivement. Elle a été créée il y a 40 ans pour essayer de couvrir les chefs d'entreprises. C'est une assurance qu'on peut contracter. Cela dépend évidemment de la rémunération de chacun. C'est juste sur le net et hors dividendes et autres types de rémunération. Ensuite, c'est dégressif en fonction de la formule qu'on souhaite obtenir sur 12, 18 ou 24 mois.

Quelle est la différence avec l'assurance chômage d'un salarié ?

C'est qu'on doit se la payer. Ce n'est pas la collectivité qui le fait. C'est le chef d'entreprise qui paye son assurance pour pouvoir l'obtenir par la suite.

Pour les chefs d'entreprises, l'augmentation de perte d'emploi en un an est de 12.7% en Côte-d'Or, mais c'est encore pire en Saône-et-Loire, +61.5%, et c'est l'hécatombe dans la Nièvre, + 84.5%. On connait les raisons de ces disparités en fonction des départements ?

Ceux qui sont le plus touchés sont sectoriels. C'est plutôt dans le commerce et dans le BTP et ce sont plutôt des TPE de moins de trois salariés. Donc, on est sur des catégories qui sont plus représentées dans certaines régions que dans d'autres. Et on est sur du post covid. Ca s'explique surtout sur ce point. Aujourd'hui, on rembourse dans PGE, il n'y a pas de trésorerie, il y a des difficultés de recrutement, etc.. Du coup, on se retrouve avec des défaillances d'entreprises multiples et qui risquent de continuer d'ici la fin de cette année.

On arrive à retrouver du travail qu'on perd le sien à plus de 46 ans, c'est l'âge moyen des chefs d'entreprises qui se retrouvent sans emploi.

C'est presque 47 ans, l'âge moyen de perte d'emploi. C'est un âge qui n'est pas facile évidemment. Dans les statistiques qu'on peut avoir avec une autre association qui s'appelle "60 000 rebonds" qui aide justement les entrepreneurs qui ont perdu leur emploi à se réinsérer, on se rend compte qu'il y en a 60% qui redeviennent salariés et 40% qui continuent l'aventure entrepreneuriale.

Quels conseils donnez vous aux chefs d'entreprises ?

Le conseil qu'on donne aux chefs d'entreprises, c'est donc de souscrire une assurance quand ça va bien parce que ce n'est pas quand ça mal qu'on peut le faire. Et il faut le faire suffisamment tôt pour pouvoir en bénéficier, donc avoir au moins 18 mois de cotisations.