VIDEO - Côte-d'Or : l'entreprise Suntec veut mettre de l'hydrogène dans nos chaudières à gaz

Suntec propose depuis 1984, une gamme de pompes à engrenage pour le chauffage domestique, collectif et les applications industrielles. L'entreprise fabrique des composants pour les brûleurs à combustibles liquides et gazeux. Elle vient de réussir une sacrée innovation en mettant au point un mélangeur autonome. Il va permettre de mettre de l'hydrogène dans nos chaudières à gaz. Entretien avec Brice Jacquot, ingénieur recherches et développement chez Suntec.

Brice Jacquot, ingénieur recherches et développement chez Suntec à Longvic © Radio France - France Bleu Bourgogne

France Bleu Bourgogne : Quel est l'intérêt d'un tel dispositif pour les particuliers ?

Brice Jacquot : L'intérêt de ce dispositif, tout d'abord, c'est de réduire les émissions de CO2. Et qui dit réduire les émissions de CO2 dit aussi réduire les factures de gaz. Donc on peut admettre jusqu'à 20 % d'hydrogène dans les chaudières actuelles. Et l'objectif pour Suntec, c'est d'aller encore plus loin, parce que plus on met d'hydrogène, plus on décarbone.

Est ce que ça veut dire qu'il faudra changer de chaudière pour en avoir une plus adaptée ?

Non car aujourd'hui, les chaudières du marché acceptent jusqu'à 20 % d'hydrogène sans modification. Et nous avons fait des essais en laboratoire où on va plus loin, jusqu'à 50 % et on n'a pas de problème.

La vanne imaginée par Suntec pour introduire de l'hydrogène dans les chaudières à gaz - Suntec

Faut il changer la législation européenne dans ce cas ?

C'est en cours de discussion. Il y a des projets avec Engie, notamment le projet Taïga, et on travaille pour justifier de l'intérêt d'admettre plus d'hydrogène dans les chaudières à gaz.

Quel type de marché visez vous ? Les particuliers, les industriels ?

Vu le contexte et vue la conception du produit, nous visons en priorité les marchés industriels, mais aussi le chauffage collectif dans de petites copropriétés.

On parle d'économies d'énergie qui sont quand même très importantes. C'est osé ce pari ?

Oui, surtout lorsqu'on voit le contexte notamment avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Il y a un réel engouement, un intérêt et même au niveau des normalisations, tout s'accélère. Donc on a pris ce pari et on fonce En plus de ça, c'est un domaine où il faut faire évoluer la législation et les normes. Mais cela ne nous arrête pas.

Quand on parle d'innovation, on imagine que ça coûte cher. A quel prix peut on s'équiper ?

C'est un concept où on est parti de ce qu'on savait faire. Donc en fait, on a limité quand même les coûts. Ça a été un sujet assez pragmatique. Pour le prix, on est de l'ordre de 50 à 60 000 € pour le développement de ce produit. On a réalisé des études sur la partie industrielle et aujourd'hui pour ce secteur, ce sont des exploitations où le brûleur va coûter en moyenne de 10 à 15.000 €. Mais on est sur un prix d'appel compris entre 1.000 et 2.000 euros en fonction des options.

Mais en termes de coût, l'hydrogène serait plus avantageux que les énergies fossiles ?

Tout à fait. Et le but, c'est de décarboner doucement. Ça évite de remplacer tout le parc actuel de brûleurs à gaz et notamment dans l'industrie, l'industrie du verre par exemple, où on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser du gaz, donc c'est tout l'intérêt vu ce qui s'est passé il y a deux ans et ce qui risque de se passer, c'est un bon moyen pour stocker l'énergie et l'utiliser à bon escient.

