VIDEO - On crée à nouveau des emplois en Creuse

Guéret, France

L'emploi se porte mieux en Creuse ! Selon Marilyne Martinez, la directrice de la DIRECCTE, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, les signes sont plutôt favorables. "Si on compare avec le trimestre précédent, on a pour la 1ere fois, des créations d'emplois (+0,3%). Jusqu'à présent, on détruisait de l'emploi, et là on en crée. L'intérim se porte bien également, avec une croissance en continu. Il y a environ 640 intérimaires tous les mois, qui travaillent en Creuse. Enfin dernier signe encourageant, le chômage recule. On comptait 4 900 demandeurs d'emploi (catégorie A) au 3e trimestre soit une baisse de 2% sur un trimestre et de 6,5% sur un an. "C'est encore beaucoup, explique Marilyne Martinez, d'autant que la moitié sont des demandeurs d'emploi de longue durée, et c'est donc un challenge pour l'Etat, pour pôle emploi, la mission locale, pour proposer un retour à l'emploi le plus tôt possible pour ces personnes là". Retrouver l'intégralité de l'interview de Marilyne Martinez ici.