VIDEO - Cuki prend la suite d’Ecopla dans le Grésivaudan

Plus d’un an après, la fabrication de barquettes en aluminium a repris dans la vallée du Grésivaudan. Le groupe Italien Cuki a inauguré sa nouvelle usine à La Terrasse, avec les machines et quelques anciens employés d’Ecopa.

Des barquettes en aluminium sortent à nouveau des presses de la vallée du Grésivaudan. Il y a plus d’un an, Ecopla mettait la clef sous la porte, le combat des 77 salariés pour reprendre eux même le site de Saint Vincent de Mercuze avait alors, en pleine campagne présidentielle, eu un écho certain.

Même si le projet n’a pas abouti, les 27 machines fonctionnent à nouveau un peu plus loin à La Terrasse.

Cette nouvelle usine de 10.000m² est celle de Cuki, ancien concurrent d’Ecopla. Le groupe Italien était à l’origine seulement intéressé par les machines « nous n’avions aucun plan d’investissement à l’extérieur » concède le PDG Corrado Araudio. Mais Cuki a changé d’avis « c’est la politique du ministère de l’économie et des finances qui nous a fait changer notre décision initiale » poursuit le patron Italien. Comprenez que Cuki n’a pas agi sous pression, mais s’est en quelque sorte fait convaincre des atouts de la vallée.

Cuki vend pour dix millions d'euros de barquettes chaque année en France © Radio France - Antonin Kermen

« Ça tient du miracle »

C’est donc depuis La Terrasse que la marque italienne va fournir ses clients Français, à qui Cuki vend chaque année pour dix millions d’euros de barquettes. Pour l’instant il y a six employés dans l’usine, dont des anciens d’Ecopla comme Manuel « Je ne crois pas que ce soit arrivé ailleurs, se faire licencier, et repartir avec le même métier, les mêmes clients, ça tient du miracle ! ».

Les collectivités locales aussi jubilent. Car Cuki a fait des promesses « c’est d’avoir une douzaine d’emploi à la fin 2017 et une cinquantaine d’ici 2020 » détaille Francis Gimbert le Président de la communauté de communes du Grésivaudan. Des employés qui pourraient être en majorité des ex d’Ecopla. Cuki, qui a reçu un prêt de 2 millions d’euros de l’Etat, a aussi promis d’investir à long terme sur le site « c’est un investissement stratégique » pour le groupe assure Corrado Araudio.