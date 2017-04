VIDEO - Découvrez le village des marques de Miramas

Ca y est, les 80 premières boutiques du village des marques MacArthurGlen de Miramas ont ouvert. Une foule de curieux s'est pressée pour découvrir ce centre commercial d'un genre nouveau, pensé comme un village provençal. Visite en images.

Wahou ! L'effet est le même pour tous les visiteurs qui ont franchi les grilles du nouveau village des marques MacArthurGlen Provence, à Miramas. "C'est magnifique", s'émerveillent les clients. Ils voulaient être les premiers à découvrir les 80 premières boutiques, qui ont ouvert ce jeudi matin.

"Ca donne envie d'acheter !" - Magali, une maman

Préparatifs de dernière minute avant l'ouverture du village des marques de Miramas #MacArthurGlenProvence pic.twitter.com/SIK7XJmY7b — France Bleu Provence (@bleuprovence) April 13, 2017

Des prix abordables

Magali, une habitante de Miramas venue avec ses deux enfants dans la poussette, admire ce village provençal reconstitué. Elle garde son plan du centre commercial à la main. "Ce ne sont que des marques que je ne connais pas. J'espère que ce sera abordable, parce qu'avec deux enfants, c'est difficile..." explique cette mère de famille.

Ryan, 19 ans et sa famille ont été parmi les premiers clients. © Radio France - Lauriane Delanoë

"Ca l'est !" assure Ryan, les bras déjà chargés de sacs de courses. Cet accro au shopping de 19 ans a craqué pour un survêtement à 90 euros, "au lieu de 110 le haut, et 70 le bas. C'est super d'avoir ça juste à côté de chez soi." Le choixdes boutiquesest globalement diversifié,en suivant l'allée on passe de Nike à Guess ou Zadig et Voltaire. Les produits vendus sont en destockage, donc avec d'entrée une réduction de 30% par rapport au prix initial.

Pour les habitants de Miramas et de l'ouest des Bouches-du-Rhône, c'est l'idéal. "Ca nous évitera d'aller jusqu'à Plan de Campagne", se réjouit Carole. Elle voulait découvrir ce centre commercial dès l'ouverture, car elle a suivi les travaux pendant 18 mois. Sa fille Léna est à l'école juste à côté. "Quand il y avait les tractopelles, tout tremblait", se souvient l'écolière de sept ans.

"C'est super joli, ces maisons blanches, marrons et orange bizarre" - Léna, sept ans.

L'architecte Renaud Tarrazi s'est inspiré des allées provençales d'Aix-en-Provence et des villages du Lubéron. © Radio France - Lauriane Delanoë

Encore quelques finitions, pour les employés © Radio France - Lauriane Delanoë