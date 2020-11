VIDÉO - Découvrez les images de l'extension du centre de formation de la CCI sur le site Balsan à Châteauroux

Le site Balsan du centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre s'étend à Châteauroux. Le projet d'extension et de réhabilitation de Campus Centre "apportera 800 mètres carrés de superficie" supplémentaires, pour atteindre une surface totale de 6 600 mètres carrés, selon la CCI. Pour s'agrandir la CCI a dû acheter à la Métropole de Châteauroux le bâtiment qui abritait jusqu'en 2014 l'ancienne usine Le Flockage, qui produisait notamment des poudres de textile. Outre ce projet d'extension, le site Balsan CCI Campus Centre abritera également de nouvelles formations avec l'arrivée dès 2021 d'une nouvelle Grande Ecole.

Des salles de classe supplémentaires

L'extension permettra notamment de créer de nouvelles salles de classe et d'accueillir de nouveaux élèves. L'objectif est que pour la rentrée 2023, entre six et huit salles viennent s'ajouter aux trente salles actuelles. Durant cette année scolaire 2020-2021, 403 étudiants suivent les parcours proposés par la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre sur son site Campus Centre à Balsan. Pour cette

3 millions d'euros d'investissement

Le site Campus Centre a vu le jour à Balsan en septembre 2013, le projet avait alors coûté 15 millions d'euros d'investissement. Ce nouveau projet, cette fois d'extension a un coût d'investissement à hauteur de 3 millions d'euros.