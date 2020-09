VIDEO - Des actions partout en France ce samedi comme à Avignon de la part des guides-conférenciers

Des actions pour les journées du patrimoine réduites à cause de la covid où cette profession de guides-conférenciers se sent depuis le mois de mars dépossédée. De plus depuis six ans les guides-conférenciers ont perdu le régime d'intermittents du tourisme.

Ce samedi première des deux journées du patrimoine, à Avignon, Marseille ou bien Arles le collectif qui s'est créé début juin a organisé un flash mob de protestation, une mobilisation éclair pour protester contre leur statut.

A Avignon, place du palais des papes, à 10h une vingtaine de guides-conférenciers se sont rassemblés tout de blanc vêtus ayant collé une croix bleue sur leur masque de protection signifiant leur impuissance a été entendu par les instances du tourisme et de la culture . Une situation qui ne s'est pas arrangée pour Lea Bedürftig, leur porte-parole : « L’assurance chômage a été reformée à plusieurs reprises et de fil en aiguille le statut d’intermittent qu’on avait auprès de Pôle Emploi a disparu.

Notre métier par nature est en intermittence, on a une activité fluctuante mais on a pas le même statut que les intermittents du spectacle - Lea Bedürftig

De toute façon ce n’est pas qu’on veut des avantages on veut juste être reconnu. Notre métier par nature est en intermittence, on a une activité fluctuante mais on a pas le même statut que les intermittents du spectacle. Et on a a fait une formation pour être guide, toutes et tous pratiquement on parle plusieurs langues. On a fait des études , Histoire , Histoire de l’art et on essaye de se former tout le temps pour être à jour des connaissances et s’adapter au public .»

Un flash mob en silence symbolisant la mort à petit feu d'une profession

Les membre du collectif rassemblés à Avignon se sont livrés à un ballet muet symbolisant la mort pour certains d'entre eux. Devant un public interrogatif, les guides, hommes et femmes (mais une profession essentiellement féminine) se sont tenus debout, espacés les uns des autres tandis qu'une des leurs, vêtue elle de bleu, s’est mise à circuler, tituber en s'écroulant plusieurs fois jusqu'à ne plus se relever : la réalité pour certains sans travail depuis le confinement.

Le collectif #GuidesConferenciers entend attirer l'attention sur l'absence totale d’aide spécifique pour les guides salarié-es employé-es à la mission en CDD qui représentent 60 % des professionnels du guidage en Provence-Alpes-Côte-D’azur et demandent l’extension des aides (indemnités chômage, fond de solidarité) jusqu’à l’été 2021 au même titre que les intermittents du spectacle.