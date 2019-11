Vidéo : des amendes de 800€ pour manif illégale brûlées par les gilets jaunes devant le tribunal de Nîmes

Nîmes, France

Une cinquantaine de gilets jaunes ont brûlé symboliquement ce mardi devant le TGI de Nîmes et la préfecture leurs amendes pour manifestation interdite. Une cinquantaine d'amendes jusqu'à 800 € avec les frais de justice. Des photocpies ont brûlées, les vraies amendes ils entendent les contester devant ce même tribunal prochainement. Des avocats seraient prêts à les y aider gratuitement.

On est là, même si Marcron et Lauga ne le veulent pas

L'idée du gouvernement -disent-ils - après la répression, son représentant dans le Gard, le préfet Didier Lauga, tape au porte-monnaie. Manu et son mari Owen, pour leur participation à une manifestation interdite à Nîmes en juin dernier devront payer 1.600€. "Ils veulent nous faire taire" dit Manu, "nous faire rentrer chez-nous, après les oeils crevés, les coups bas au porte-monnaie". Des amendes qui viennent de leur arriver. "_On ne sait pas comment on va payer, mais on continu_e" conclue Owen.

Le 17 Novembre, un an de lutte, pas un anniversaire

Tribunal de Nîmes puis préfecture, une cinquantaine de Gilets jaunes, "un petit noyau, peut-être, mais on ne lâchera rien" explique Faty, gilet jaune d'Alès. Le 17 novembre "on sera là encore". Où ? Rien pour l'instant n'est encore décidé et sous quelle forme -blocage de ronds-points, présence statique, "_c'est à voir mais il faut redevenir visible et que les gens se bougen_t". Le 17 Novembre dans la rue et aussi le 5 Décembre pour la grande manif contre la réforme des retraites. Dans le cortège en intersyndicale ou comme gilets jaunes ?