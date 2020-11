VIDEO - Des commerçants de la métropole de Tours appellent à consommer local

Les initiatives pour promouvoir et soutenir les commerçants de proximité en Indre-et-Loire se multiplient. "Tourangelles, Tourangeaux, nous avons besoin de vous", voilà comment commence ce clip de 3 minutes, réunissant des commerçants de Tours et de la métropole.

Une idée d'un jeune vidéaste tourangeau

À l'origine de l'initiative, on trouve Vincent Péchon. Ce vidéaste de Tours est consultant au près de particuliers et d'entreprises, pour les former et les aider à créer des formats vidéo. Tourner des vidéos, c'est donc son métier. Mais cette fois, il agit totalement bénévolement : "je me suis réveillé le lendemain de l'annonce du confinement en me demandant ce que je pouvais faire pour aider les commerçants. J'ai soumis l'idée à quelques amis commerçants qui m'ont dit que ça pouvait être une bonne idée, ils m'ont donné d'autres contacts et là ça a pris tout de suite, beaucoup de gens m'ont appelé", raconte Vincent Péchon. En deux jours et demi, sur un week-end, il est allé tourné chez une trentaine de commerçants de la métropole, de Tours à Fondettes, en passant par Saint-Cyr-sur-Loire.

L'objectif de cette vidéo, c'est avant tout de mettre en avant des commerçants qui n'ont pas ou peu de visibilité sur internet : "nos commerçants n'ont aujourd'hui pas forcément le temps ni les moyens de se mettre au numérique. Donc avec cette vidéo, je vais apporter de la visibilité à ceux qui veulent communiquer sur le click and collect, sur la livraison, que ce soit par Facebook, leur site internet, les coups de téléphone", explique Vicent Péchon. "Tout ça pour les aider à passer ce confinement, et que les Tourangeaux soient fédérés autour de leurs commerçants de proximité."

Un gain de visibilité

Une idée bienvenue pour Guillaume Alexandre, chef cuisinier et propriétaire du restaurant le Jardin des Roches à Fondettes. Il a accepté de se prêter au jeu de la vidéo : "les commerces manquent de visibilité dans des moments particuliers comme celui-là. Je pense que c'est important de mettre l'accent sur le commerce de proximité, pour éviter de rester isoler dans son coin." Avec seulement 270 abonnés sur la page Facebook de son établissement, le chef a besoin de faire savoir autrement qu'il prépare chaque midi un plat du jour à emporter dans son restaurant.

Au total une trentaine de commerçants participent à ce projet, des restaurants donc mais aussi des magasins de vêtements, de jouets ou encore de maroquinerie.