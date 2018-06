Le Havre, France

La grève dure depuis une semaine ce vendredi 22 juin 2018 à l'hôpital psychiatrique Pierre Janet au Havre. Les grévistes évoquent "des patients sur des matelas à même le sol" aux urgences. Nous avons pu obtenir les images de l'intérieur de l'établissement (photo principale de l'article et plus bas). Aux urgences et dans les autres services ("pavillons") de l'hôpital, les employés donnent des exemples : des excréments étalés sur les murs, trois lits au lieu de deux dans chaque chambre, un patient agoraphobe (qui ne supporte pas d'être entouré) dangereux enfermé dans la salle télé toute la journée faute de chambre et soignant adaptés à sa pathologie.

Yannick Legonydec, infirmier psychiatrique CGT, est élu au CHSCT (comité hygiène, sécurité et conditions de travail). Selon lui, en dix ans, le nombre d'infirmiers par patient a été quasiment divisé par deux. Suivi par une centaine d'employés, ce mouvement de grève est "historique" affirme Frédéric Letouze, infirmier psychiatrique et délégué du syndicat Sud. A une heure de route du Havre, l'exemple des postes créés le 8 juin dernier après la grève de la faim menée à l'hôpital psychiatrique du Rouvray près de Rouen motive les grévistes havrais.

Les syndicats affirment que les patients sont souvent trop nombreux dans les chambres de l'hôpital. © Radio France

Pour prêter main-forte au personnel sur tous les fronts, la direction de l'hôpital psychiatrique Pierre Janet dit quant à elle avoir créé dans l'urgence deux postes d'infirmiers et promet d'investir quinze millions d'euros sur les cinq prochaines années.