VIDÉO - Des travaux au barrage d'Éguzon pour augmenter la production d'énergie renouvelable

Éguzon, Éguzon-Chantôme, France

Ce sont de très importants travaux qui sont en cours au barrage d'Éguzon. Du 16 au 20 septembre, une partie du matériel a été acheminée par hélicoptère. Et le chantier va durer jusqu'en janvier 2020. Une quinzaine de personnes y travaillent. Ils doivent installer une nouvelle turbine.

Produire plus d'énergie verte grâce au barrage

Actuellement, le barrage d'Éguzon peut produire l'équivalent de la consommation annuelle en électricité d'une ville comme Châteauroux, soit un peu plus de 40 000 habitants. "Dans le cadre de la transition énergétique, le barrage d'Éguzon cherche aussi à augmenter sa production d'énergie verte", explique Philippe Moreau, responsable du groupement d'usine d'Éguzon.

Jusque-là, une partie du débit de l'eau qui passait par le barrage servait uniquement à préserver l'écosystème de la rivière. C'est une obligation imposée par EDF depuis la construction du barrage en 1926. "Plutôt que de faire passer l'eau par une vanne, on va maintenant la faire passer par une turbine", ajoute Philippe Moreau. Une façon donc de produire plus. "On est toujours à la recherche de performance et d'optimisation. Il n'y a aucune conséquence par rapport à la vie piscicole ou à l'écosystème de la rivière", insiste-t-il.