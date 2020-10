VIDEO - Dordogne : un nouveau film pour promouvoir le département

Un nouveau clip promotionnel de la Dordogne vient d'être dévoilé. La vidéo d'un peu plus de 5 minutes doit être projetée à l'aéroport de Bergerac.

Le clip dure un peu plus de 5 minutes 30

La Communauté d'Agglomération Bergeracoise, le Conseil départemental de la Dordogne et le Syndicat Mixte Air Dordogne (SMAD) qui gère l'aéroport de Bergerac dévoilent une nouvelle vidéo promotionnelle. Le clip d'un peu plus de 5 minutes 30 vient d'être publié. Il met en avant les sites touristiques du département Beynac, Lascaux, Castelnau, etc. Il promeut l'art de vivre dans le Périgord, la gastronomie, les marchés, le secteur viticole, les spectacles vivants. Il donne aussi un coup de projecteur sur l'industrie avec des images de Repetto, de la Coutellerie de Nontron, des Vans Fautras.

"Un premier regard valorisant sur le territoire"

Ce clip est une commande à la base pour l'aéroport de Bergerac Dordogne Périgord. "Nous avons fait des travaux importants pour accueillir les voyageurs. Et pour compléter, le temps qu'ils récupèrent leurs bagages, nous leur permettons d'avoir des belles images. L'idée est de donner envie et d'avoir un premier regard valorisant sur le territoire" explique Thierry Nardou, le président de la SMAD.

Mais ce spot devrait finalement sortir de l'aéroport. La mairie de Bergerac souhaite le projeter dans son accueil, les offices de tourisme de Dordogne devraient aussi le diffuser. Il sera même visible au prochain Salon de l'agriculture sur le stand du département. "C'est un film d'appel, précise le président du Conseil départemental, Germinal Peiro. On montre aux gens qu'il y a du tourisme en Dordogne, des beaux paysages, des activités culturelles et industrielles. On ne veut pas dire venez en vacances en Dordogne, mais plutôt venez vivre en Dordogne."

Un projet à 40 000 €

La commande de cette vidéo aura coûté 40 000 € dont 50 % a été pris en charge par le département, 40 % par la CAB et 10 % par la SMAD. C'est la société Néomonde basée à Sigoulès en Dordogne qui l'a réalisée. Un second clip vidéo a été commandé, cette fois-ci par Le Pays du Grand Bergeracois. Il permettra de promouvoir de manière précise ce territoire.