VIDEO : Forte mobilisation aux fonderies du Poitou

Ce mardi l'ensemble des salariés des fonderies du Poitou (Ingrandes) étaient appelés à faire grève par l'intersyndicale. Près de 80% des salariés ont répondu à cet appel et se sont réunis mardi matin pour bloquer les bâtiments des filières fontes et aluminium.

Entre la brume et les cafés, l'ambiance était fébrile aux fonderies. Beaucoup étaient très en colère et parlaient d'un durcissement du conflit.

Je suis dégoutté, on fait des efforts et voilà la récompense on n'a plus rien.

Joël, ouvrier des fonderies depuis 30 ans