VIDEO-En Cerdagne, dernière chance pour faire renaître la station de ski du Puigmal

Err, France

L'ancienne station de ski du Puigmal en Cerdagne va peut-être revivre. C'est en tout cas le souhait de la petite commune d'Err qui est propriétaire du site. La municipalité vient de lancer un appel à candidatures pour un projet de "station quatre saisons".

La fin en 2014

Confrontée à un manque d'enneigement et de très grosses difficultés financières (une dette bancaire notamment de plusieurs millions d'euros), l'ancienne station avait du fermer en 2014 et les habitants de plusieurs communes du secteur continuent aujourd'hui de supporter à travers leurs impôts les effets de ces difficultés financières.

La municipalité ne souhaite pas répéter les erreurs du passé. Cette fois, la gestion sera confié à un opérateur privé. Les collectivités (Commune, Communauté de communes, Département et Région) pourront intervenir mais uniquement pour des aides ou des subventions.

La commune ne participera pas financièrement au fonctionnement de la future station, mais elle apporte toutes les installations existantes, comme les télésièges, ce qui est déjà beaucoup (Raymond Pouget, maire d'Err)

En effet les installations de l'ancienne station n'ont jamais été démantelées depuis 2014 et elles sont toujours sur site : deux télésièges, sept téléskis et 2 télécordes. Au fil des années certaines machines sont devenues vétustes, mais le télésiège 4 places par exemple lui est en très bon état. "Il suffit d'appuyer sur le bouton et tout peut repartir" résume Raymond Pouget.

Le télésiège deux places, le plus ancien est vétuste © Radio France - Sébastien Berriot

Pour faire face aux années difficiles en matière d'enneigement, l'appel à candidatures prévoit un projet à l'année. C'est à dire le ski l'hiver, mais aussi des activités qui devront être proposées pendant le reste de l'année. Ce sera au candidat de définir son dossier. Le côté neige reste important pour les élus, mais la mairie se dit prête à étudier toute proposition, y compris la reconversion d'une partie du domaine de ski vers d'autres activités.

Des entreprises et des bureaux d'étude intéressés

Cela fait dix jours maintenant que l'appel à candidatures a été diffusé dans la presse spécialisée. Et pour le moment le succès semble au rendez vous. Une vingtaine de porteurs de projets sont déjà venus en mairie pour retirer le dossier et certains se sont aussi rendus sur le site de l'ancienne station.

Le choix du projet sera fait au mois de mars prochain. Le maire d'Err est optimiste et souhaite à tout prix éviter le pire à ses yeux : le démantèlement définitif de la station qui deviendra inévitable si aucun projet n'est considéré comme viable.

L'ancienne station de ski de Puigmal est la plus haute des Pyrénées avec un domaine qui monte à 2700 mètres d'altitude près de la frontière espagnole.

L'un des deux télésièges © Radio France - Sébastien Berriot

Les anciens chalets de la station sont en mauvais état © Radio France - Sébastien Berriot

#cerdagne Appel à candidatures de commune d'err pour un projet 4 saisons au sein de l'ancienne station de ski du puigmal. Les anciennes installations de la station à voir ici en vidéo pic.twitter.com/5HM9deztKM — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) December 17, 2018

Cerdagne. Projet 4 saisons pour relancer l ancienne station de ski du puigmal. Appel à candidatures lancé par la mairie d'err. pic.twitter.com/CJjAU2gTQT — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) December 17, 2018

L'école de ski pourrait elle revenir? © Radio France - Sébastien Berriot

Les panneaux indiquant la station n'ont jamais été enlevés. Un signe? © Radio France - Sébastien Berriot

