VIDEO - En Côte-d'Or, Aquatiris propose une solution écologique pour recycler les eaux usées

Les systèmes d’assainissement traditionnels présentent pour la plupart de nombreuses lacunes, notamment sur le plan écologique. Dans le but de limiter leurs dégâts, plusieurs solutions ont vu le jour. Parmi celles-ci, le Jardin d’Assainissement, un dispositif aux multiples avantages que vous propose Aquatiris à Puligny-Montrachet en Côte-d'Or. Entretien avec Stéphane Violot, expert en phyto épuration.

France Bleu Bourgogne : La phyto épuration, qu'est ce que c'est ?

Stéphane Violot : La phyto épuration, c'est l'assainissement des eaux usées de la maison par les plantes. Vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. Vous avez un massif planté dans votre jardin et le côté utile, c'est que vous avez toutes les eaux usées qui sont traitées par un système de passoire. On prépare plusieurs couches de granulats. A la fin, on a des eaux qui sont complètement épurées par les micro organismes contenus dans les plantes.

Cela veut dire qu'on n'a plus besoin de fosse septique ?

Non car on a un assainissement à part entière qui va permettre de filtrer les eaux sans vidange et de rejeter ces eaux nettoyées dans le milieu naturel.

Cela marche pour toutes les eaux, y compris celles contenant des produits ménagers ?

Oui, car c'est un assainissement à part entière donc on va pouvoir traiter toutes les eaux usées de la maison, il n'y a aucun problème. C'est un système agréé par le ministère et considéré comme l'un des plus fiables et efficaces du marché.

Quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir installer ce système chez soi ?

Il faut un minimum de deux mètres carré par équivalent habitant ce qui correspond à peu de place. Par exemple, pour une maison de "cinq équivalent habitants", avec trois chambres, un salon et une salle à manger, il faudra 10 mètres carré. Ensuite, une pente est nécessaire si on veut faire une alimentation par gravité. C'est à dire qu'on amène les eaux usées grâce au système gravitaire jusqu'au jardin d'assainissement, sinon on installe une pompe comme pour tout autre système d'épuration.

Y a t'il un risque de mauvaises odeurs dans le jardin ?

Non. C'est une fausse idée. Les mauvaises odeurs sont dues à l'enfermement des eaux usées qui provoque des gaz par fermentation. Nous, nous avons un système à l'air libre donc sans odeur, pas plus qu'un composteur dans un jardin.

Combien ça coûte de faire installer un tel système ?

Le coût varie entre 11 et 13.000 euros. Mais c'est un investissement à long terme car c'est un système où il n'y a pas de besoin de vidange. Le seul entretien, c'est une taille des plantes à l'hiver. Et c'est un système surtout où il n'y a pas d'obsolescence puisqu'il va durer aussi longtemps que votre maison.