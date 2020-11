VIDEO - En Touraine, "des chefs d'entreprise et des artisans sont vraiment au bout du rouleau", Gérard Bobier

Sites internet pour le petit commerce local, aides financières de l'Etat et des collectivités locales... Comment sauver nos artisans et nos commerçants qui subissent un deuxième confinement ? La chambre de métiers et de l'artisanat d'Indre-et-Loire fait le point.