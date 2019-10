VIDEO-"En Touraine les ventes de voiture aux particuliers sont en baisse cette année de 4,5%" Arnaud Delebecque, Peugeot

Arnaud Delebecque est le directeur des Grands garages de Touraine, la concession Peugeot à Tours. La marque au Lion qui se décide enfin à se lancer dans les voitures propres. Électriques comme les nouvelles 208 et 2008 ou hybrides pour les autres modèles.

Il n'y aura pas qu'une seule solution. On a la solution électrique. La solution hybride. Il y a aussi l'hydrogène, sans doute plus pour les flottes de véhicules d'entreprise. Et puis n'oublions pas l'essence et le diésel qui ont fait des progrès absolument fantastiques en terme de motorisation et de baisse de rejets de CO2", Arnaud Delebecque

Chez Peugeot, c'est le 3008 qui est la voiture la plus vendue.. Le succès fou du segment dit SUV pose toutefois un problème de pollution. Selon l'agence internationale de l'énergie, les SUV représentent la deuxième cause d'émission de CO2 sur la planète. Tout sauf une surprise pour Arnaud Delebecque

" Plus une voiture est haute, plus elle est lourde et plus elle pollue. Mais aujourd’hui, on propose des SUV hybrides. Et on a bien progressé sur les moteurs. On est capable aujourd'hui de proposer un 3008 qui rejette 102 grammes de CO2 par km. Et même 92g pour un 2008"