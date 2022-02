VIDEO - Enedis supprime des pylônes à haute tension près de Rouen

Un énorme hélicoptère Super Puma a attiré des curieux ce mercredi près de la base nautique de Belbeuf sur la rive droite de la Seine près de Rouen. L'opérateur d'électricité Enedis faisait enlever 14 grand pylônes de lignes électriques à haute tension entre la colline de Belbeuf, l'île Ligard au milieu du fleuve, et Saint-Etienne-du-Rouvray rive gauche.

C'est une opération exceptionnelle et une première pour moi. Charlie Desjouis d'Enedis

"C'est exceptionnel au vu de la géographie de l'endroit" explique Charlie Desjouis chargé du projet chez Enedis. Certains pylônes ont déjà pu être mis au sol et élagués. D'autres pesant plus de 2 tonnes sont évacués à la verticale par la voie des airs grâce à l'hélicoptère qui les dépose un peu plus loin, près de la base nautique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

185 millions d'euros sont investis chaque année en Normandie pour moderniser le réseau électrique précise Alexandre Dunoyer délégué territorial d'Enedis en Normandie: "Chaque année on renouvelle plus de 300 km de réseau aérien, ça améliore l'esthétique et ça sécurise surtout les réseaux par rapport aux aléas climatiques". Aujourd'hui en Normandie, 55 % de l'électricité transite par voie aérienne, et 45 % sous terre.

Ecoutez ici le grand angle de la rédaction Copier

Alexandre Dunoyer délégué territorial Enedis en Normandie © Radio France - Yves-René Tapon