VIDEO - Enercoop, opérateur d'énergie alternatif stabilise la facture d'électricité à hauteur de 35%

Alors que les prix de l'énergie flambent, zoom cette semaine sur les initiatives dans la région pour économiser de l'énergie, ou en produire autrement, si possible de façon vertueuse. Ce lundi matin : le coordinateur d'Enercoop Midi-Pyrénées une coopérative de production d'électricité.

France Bleu Occitanie vous donne des pistes et des solutions pour faire des économies d'énergie. Toute cette semaine, à 7 h 45, on vous présente des idées, des initiatives d'entreprises, de collectifs autour de Toulouse, de collectivités et même de particuliers pour consommer l'énergie autrement. On commence ce lundi matin avec Louis Blanc, le coordinateur d'Enercoop Midi-Pyrénées, une coopérative de production d'électricité.

Enercoop Midi-Pyrénées est une coopérative qui regroupe citoyens, collectivités et professionnels. Elle produit et fournit de l'énergie 100% renouvelables à partir de l'eau, du vent, de la biomasse. Une production à l'échelle d'un quartier ou d'un village comme c'est le cas à Appy en Ariège avec des panneaux solaires installés sur le toit du lavoir et de la mairie.

Enrercoop stabilise ainsi 35% du prix du kilowatt heure .