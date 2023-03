VIDEO : Entre 10 000 et 12 000 manifestants contre la réforme des retraites dans les rues de Tours

Au lendemain de l'interview du président de la République , et pour cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le cortège des manifestants à Tours a été une nouvelle fois conséquent. La préfecture d'Indre-et-Loire annonce 9700 manifestants, 12 000 selon la CGT.

ⓘ Publicité

Signe de cette nouvelle forte mobilisation, le cortège parti de la place de la Liberté a emprunté le pont Wilson. Une manifestation qui s'est déroulée une nouvelle fois dans le calme à Tours.

Le cortège s'est élancé ce jeudi matin à Tours vers 10h, place de la Liberté © Radio France - Paul Sertillanges

9700 manifestants selon la préfecture, 12 000 selon la CGT ce 23 mars à Tours, contre la réforme des retraites © Radio France - Romain Dézèque

Et alors que les manifestants défilaient dans les rues de Tours, les adhérents du syndicat CFE-CGC en congrès national depuis hier à Tours sont sortis de leurs salles pour manifester, avec drapeaux et banderoles devant le palais des Congrès. Leur président François Hommeril , tout juste réélu pour un troisième mandat a pris la parole et réclamé une nouvelle fois le retrait de cette réforme.

Des pancartes et des slogans de Tourangeaux dans le cortège une nouvelle fois très calme à Tours ce 23 mars © Radio France - Boris Compain