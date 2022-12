VIDÉO - Entre pression et embauches, le centre de distribution d'Amazon se prépare à Noël près de Metz

Après deux années de crise sanitaire , il devrait y avoir encore beaucoup de cadeaux commandés en ligne pour ce Noël 2022. En 2021, plus d'un Français sur deux a commandé ses cadeaux sur Amazon. Une partie de ces millions d'objets achetés sur le site américain passent par la Moselle, au gigantesque centre de distribution d'Augny, près de Metz, ouvert en août 2021 . 2.800 personnes y travaillent en CDI, dont 400 embauchés juste pour cet hiver. "On a embauché 200 CDI depuis le 1er novembre et on va continuer à embaucher 200 CDI sur la fin de l'année", détaille Pierre-Louis Debroise, directeur des opérations du centre de distribution. "On emploie aussi environ 300 saisonniers pour couvrir le pic d'activité."

"La période de fin d'année, on la prépare tout le reste de l'année. Il n'y a pas d'un coup un gros rush", continue Pierre-Louis Debroise. "On travaille neuf mois pour préparer les trois derniers mois. Ça passe par la formation de tous nos CDI aux différentes tâches. Cette polyvalence est très importante pour qu'on puisse rester flexibles, en augmentant par exemple nos capacités d'emballage. On s'est tellement bien préparés pendant neuf mois qu'on peut faire tourner nos salariés sur plusieurs postes, soit à la pause soit d'un jour sur l'autre."

"On n'est quand même pas des robots !"

Au moins 100.000 objets sont empaquetés et envoyés chaque jour au centre de distribution d'Augny. Pendant la période des fêtes de fin d'année, cette activité augmente de 25%. De quoi rajouter de la pression sur le dos des salariés. "Je pense que les gens n'imaginent pas tout le travail que cela demande", confie une jeune femme en CDI. "On ne nous met pas clairement la pression mais on nous dit qu'on a un travail à faire et que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc c'est compliqué et fatigant, il faut s'accrocher."

Le centre de distribution d'Amazon à Augny a ouvert en août 2021. © Radio France - Bastien Munch

Tous les salariés ont en plus des quotas à réaliser quotidiennement. "Actuellement, on est à 120 colis par heure", continue cette employée. "Au départ, c'était 100. Mais maintenant, ils les ont augmentés. Donc je pense que ça va monter jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, parce qu'on n'est quand même pas des robots !" Le plus compliqué en ce moment ? Le côté répétitif des tâches*. "Des fois, on se dit qu'on en a marre de faire des colis tout le temps"*, continue-t-elle. "Après, c'est répétitif mais c'est bien parce qu'on peut souvent changer de poste." Côté paie, les salariés gagnent 2.000 euros bruts par mois au bout de deux ans d'ancienneté.

Le centre de distribution d'Augny se donne comme objectif d'atteindre les 3.000 CDI au début de l'année prochaine, soit trois fois plus que l'objectif que l'entreprise s'était fixée sur trois ans, au moment de l'ouverture du site.