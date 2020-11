VIDÉO: ErgoSanté à Anduze, une entreprise qui parie sur le handicap

ErgoSanté, l'entreprise d'Anduze - récemment distinguée dans le cadre du plan de relance de l'industrie - porte haut ses valeurs d'insertion sur son territoire. Près de 80% de ses 90 salariés sont en situation de handicap. ErgoSanté, une entreprise innovante d'Alès agglo qui reçoit dans le cadre d'un contrat dit "Territoires d'industrie" _800.000€ pour poursuivre son développement. Sièges ergonomiques - une partie de la production sera relocalisée en France et aussi développer sa gamme d'exosquelettes.

_800.000 € qui abondent un plan de financement de 2M€

A la clef, la création de 26 emplois directs sur 3 ans, ils s'ajouteront aux 25 emplois nés cette année en dépit de la crise sanitaire. Ce plan de développement de l'entreprise d'Anduze, dont 400.000€ sur fonds propres et 400.000 autres en emprunt bancaire, permettra la construction d’un nouvel atelier pour la fabrication des sièges ergonomiques, en partie relocalisée, et la poursuite du développement des exosquelettes d'ErgoSanté.

Un plan de financement de 2M€ pour ErgoSanté Anduze (Gard) Copier

Samuel Corgne, dirigeant-fondateur d’ErgoSanté, indique que cette aide exprime, "de la part de l'état et des collectivités, la confiance dans notre entreprise". Des fonds "boostant" , la stratégie de l'entreprise anduzienne. "On accélère", dit Samuel Corgne, "le rayonnement national et international de nos solutions". Solutions, "favorisant l’insertion et le maintien dans l’emploi".

Une entreprise à la pointe de la technologie et solidaire. Copier

La quasi totalité des salariés d'ErgoSanté sont en situation de handicap

L'entreprise au delà de sa pertinence en matière de développement économique de son territoire, a aussi des valeurs humaines. Ainsi, elle favorise l'insertion en son sein et apporte ses conseils aux autres entreprises dans le cadre de l'employabilité bien comprise de ces salariés. A Anduze, son PdG, Samuel Corgne, a embauché Taki, réfugié du Congo alors en guerre.