VIDÉO - Faulquemont défend sa gare

Faulquemont se rebiffe contre la SNCF qui a décidé de réduire les horaires d'ouvertures du guichet de la gare SNCF. Usagers, élus et cheminots font circuler une pétition et ont manifesté ce mercredi.

Rassemblement d'habitants, d'élus et de syndicats de cheminots pour demander le maintien du guichet de la gare SNCF de Faulquemont

Faulquemont, France

Faulquemont défend sa gare et ses services publics de proximité ! La commune et le syndicat Sud Rail se mobilisent pour empêcher la SNCF de réduire les heures d'ouverture du guichet. Une centaine de personnes a manifesté jeudi matin entre la Place du marché et la gare.

L'unique agent de la SNCF passerait de 5 jours de présence par semaine à seulement 3. Pour beaucoup à Faulquemont, c'est le premier pas vers un abandon total de la présence humaine dans la gare, pour ne plus laisser que des bornes automatiques. D'autres gares de Moselle ont connu ou vont connaître le même sort comme Hayange ou Rémilly.

Une pétition lancée il y a 3 semaines a déjà recueilli plus de 6000 signatures.

Cette réduction des horaires provoque la colère et l'incompréhension : la gare de Faulquemont est la dernière du District, et elle est très fréquentée par les voyageurs. C'est aussi un nouveau service public de proximité qui est mis à mal.

Cette décision est d'autant plus mal vécue que l'agent au guichet Laurent Witek (que chacun surnomme "Lolo") occupe ce poste depuis 20 ans. Sa bonne humeur, son dévouement et sa disponibilité en font un homme très populaire auprès des usagers et des habitants de la ville.

Les élus réclament un rendez-vous avec le président du Grand Est Jean Rottner et la direction régionale de la SNCF.