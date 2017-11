VIDEO - La centrale nucléaire de Fessenheim fermera bien fin 2018, début 2019

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu a confirmé jeudi 23 novembre que la centrale nucléaire de Fessenheim fermerait d'ici fin 2018, début 2019. Il doit rencontrer les élus et les personnels prochainement.

Invité de l'émission Territoires d’infos sur Public Sénat, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire confirme que la fermeture de Fessenheim interviendra "au moment de la mise en fonction de l’EPR de Flamanville", donc "fin 2018, début 2019".

"J'ai vu l'ensemble des services de l'Etat, haut-rhinois et alsaciens il y a quelques jours, je vais rencontrer d'ici la fin du mois tous les élus car le gouvernement veut que cela se fasse de la manière la plus respectueuse avec les territoires et j’aurai l’occasion de me rendre en Alsace pour visiter la centrale, rencontrer les représentants du personnel et le personnel" a précisé le secrétaire d'Etat.

Les propos sur Fessenheim se trouvent à partir de 10 minutes dans la vidéo.

Le gouvernement confirme ainsi le décret pris à la fin du quinquennat de François Hollande et paru au Journal officiel le 9 avril 2017.