VIDEO - Fonderie du Poitou Alu : vers une fermeture du site d'Ingrandes-sur-Vienne

La nouvelle est tombée ce lundi 28 mars : aucun repreneur n'a déposé d'offre auprès du Tribunal de Commerce de Paris pour la fonderie du Poitou Alu, à d'Ingrandes-sur-Vienne. L'usine de culasses, dont le seul client est Renault, était en redressement judiciaire depuis 11 mois. L'heure est désormais aux discussions, pour épargner autant que possible les 300 salariés du site.

Ce mercredi 30 mars au matin, une réunion s'est tenue en distanciel avec Renault et l'Etat. L'intersyndicale demande que les 300 salariés du site soient respectés et que la fermeture inéluctable se fasse le plus correctement possible. Concrètement, les représentants du personnel ont fait part de demandes auprès de Renault concernant la hauteur des primes, et concernant les administrateurs judiciaires pour que le redressement soit maintenu le plus longtemps possible avant de passer à la liquidation judiciaire.