Gagnez de l'argent grâce au soleil et grâce à Starenco à Chevigny-Saint-Sauveur

Un grand soleil et une nouvelle vague de chaleur sont annoncés pour cette fin de semaine en Côte-d'Or. Et si ce soleil pouvait rapporter un peu d'argent ? A Chevigny-Saint-Sauveur, la société Starenco est spécialisée dans le développement de l'énergie solaire et l'installation de panneaux photovoltaïques. Un marché dont les règles évoluent à partir de ce 1er juillet 2023. Entretien avec Charlotte Lagrange, sa responsable marketing et communication.

France Bleu Bourgogne - Votre activité fonctionne un peu avec les saisons ? Quand il fait beau, il y a plus de demande pour installer des panneaux solaires ?

Charlotte Lagrange - Effectivement, et en ce moment comme il fait très très beau, on a beaucoup plus de demandes parce que plus il y a du soleil, plus les panneaux produisent. Les gens se disent qu'il faut qu'on se mette au photovoltaïque.

Qui sont vos clients ? Des particuliers, des entreprises ?

Ce sont pour 90 % des professionnels, donc des collectivités publiques, le secteur industriel, le secteur tertiaire et 10 % de particuliers.

Une nouvelle loi entre en vigueur au 1er juillet 2023. Elle impose aux bâtiments qui font plus de 500 mètres carrés d'installer 30 % de toiture végétale ou de photovoltaïque sur le toit. J'imagine que ce sont de bonnes perspectives pour votre entreprise ?

Effectivement. C'est pour ça qu'on est beaucoup sollicités en ce moment en réaction à cette loi et pour s'y préparer. Il y a aussi la loi pour les ombrières de parking. Tous les parking de plus de 1.500 mètres carrés vont être obligés de mettre des ombrières sur le parking avec des panneaux photovoltaïques. On est donc là pour les accompagner.

Les clients qui installent des panneaux. Ils le font pour revendre l'électricité ou pour l'utiliser eux-mêmes ?

Ils le font surtout pour réduire leurs factures d'électricité dans un premier temps. Après aussi pour être plus indépendant du réseau et aussi pour véhiculer une bonne image.

Ça peut rapporter combien d'installer des panneaux sur son toit ?

C'est difficile à dire parce que ça dépend de la surface et du projet. Ça dépend aussi de combien le client consomme d'électricité par an. Mais forcément, on est toujours gagnant quand on installe les panneaux solaires chez soi et surtout quand enfin la facture d'électricité est très très élevée vue la hausse des prix de l'énergie.

Starenco n'installe pas directement ces panneaux photovoltaïques mais réalise des études de rentabilité, ça veut dire quoi ?

Nous, concrètement, on accompagne les maîtres d'ouvrage, les professionnels de A à Z, avant la mise en place du projet et après, pendant le suivi de la centrale solaire. On va faire des études de rentabilité, des études de faisabilité, on réalise les démarches administratives, et cetera. C'est vraiment pour voir ce que la centrale solaire va permettre de vous apporter en économies réalisées, voir si le toit peut supporter des panneaux solaires, on fait vraiment une étude complète sur l'utilité et les bénéfices qu'on peut en tirer et proposer les meilleures solutions au meilleur coût.