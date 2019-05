VIDEO - General Electric à Belfort : les syndicats dénoncent un "scandale, un carnage"

Les syndicats de General Electric à Belfort réagissent lors d'une conférence de presse ce mercredi au plan social annoncé la veille. Plus de 1.000 postes vont être supprimés, essentiellement dans le Territoire de Belfort.

Belfort, France

Après le choc, la contre-attaque ? Les syndicats de General Electric dans le Territoire de Belfort tiennent une conférence de presse ce mercredi pour réagir au plan social annoncé la veille par le groupe américain. Un salarié sur quatre de GE devrait être touché dans le département : 792 suppressions de postes sont prévues dans la branche gaz et 252 pour le centre de service, qui gère la comptabilité, soit 1.044 postes au total.

Parmi les représentants qui prennent la parole, de gauche à droite : Francis Fontana (SUD) et Philippe Petitcolin (CFE-CGC).

Francis Fontana (SUD) explique que les syndicats ont commencé à consulter les documents du plan social : "L'impact sera très lourd, il y aura du licenciement sec, si ça ne se passe comme ça". Il explique que les mesures en faveur des salariés seraient "minimalistes" et que le plan sera mis en oeuvre très rapidement. Les représentants syndicaux expliquent qu'un comité de groupe européen doit avoir lieu mi-juin.

Les représentants syndicaux demandent aux patrons de General Electric de venir s'expliquer à Belfort. Ils étudient aussi les moyens d'action avec les salariés, grève, manifestation" : "On ne se laissera pas faire, on cherche les moyens à mettre en oeuvre (...) ça commencera peut-être la semaine prochaine".

Faire pression sur General Electric via les commandes publiques

Philippe Petitcolin explique que l'Etat via les entreprises publiques devrait faire pression sur GE en stoppant ses commandes. Pour le représentant CFE-CGC, les arguments sur la baisse du marché des turbines à gaz -qui justifie le plan social- sont fallacieux. Avec les autres représentants, ils interpellent le gouvernement et lui demandent "de stopper ce scandale, ce carnage qui n'a d'autre but que de délocaliser l'activité hors de France".

Les représentants syndicaux continuent de soutenir des pistes de diversification, dans l'aéronautique notamment.

Mardi, à l'annonce des suppressions de postes, les salariés rencontrés à Belfort étaient abasourdis. Même si le plan social était attendu, le personnel ne s'attendait pas à une telle ampleur. Du côté des élus, le maire Damien Meslot, le président du conseil départemental Florian Bouquet et les parlementaires ont demandé à l'Etat de prendre ses responsabilités pour soutenir les salariés et sauvegarder le site.