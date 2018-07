Les architectes du futur centre de cure thermal de Nancy dévoilent leur projet ce lundi. Une grande partie réservée aux curistes, autour de la piscine ronde modernisée et un espace loisir plus ludique, ouvert sur l’extérieur. Une rénovation à 117 millions d’euros avec soleil et verdure.

Nancy, France

Les deux architectes qui vont transformer Nancy Thermal dévoilent les détails de leur projet qui consiste à raser la piscine découverte Louison Bobet pour y placer une pelouse. Le bâtiment de la piscine ronde sera entouré d'un centre de cure thermale moderne avec 85 cabines de soin et 76 chambres pour loger les curistes. On parle d’une «hybridation entre l’ancien et le moderne» en conservant les dômes et en mettant en avant les colonnes de la galerie actuelle.

Vidéo des architectes

Le projet est signé des architectes Anne Démians et Nicolas Chabanne. Anne Démians, qui a déjà signé un bâtiment en face du port Sainte-Catherine à Nancy, dévoile dans une vidéo de synthèse impressionnante, de l'intérieur et de l'extérieur, de la cité thermale transformée. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et sur son site internet.

Le projet prévoit aussi de rénover l’actuelle piscine olympique couverte Nancy Thermal avec deux bassins nordiques à l’extérieur et des espaces de jeux extérieurs pour les plus jeunes, sans oublier l’indispensable toboggan géant.

Projet visible

C’est le projet immobilier économique le plus important, et sans doute le plus visible du mandat des conseillers communautaires de la métropole du Grand Nancy emmenés par André Rossinot, avec 25 millions d’argent public posés sur la table pour un site offert à un investisseur privé, Valvital qui se présente comme le 2ème groupe thermal français. Valvital a emporté l’appel d’offre devant le groupe Vinci, et c'est le principal investisseur avec un projet chiffré à 117 millions d’euros avec une concession sur 30 ans.

Dès la mise en service du site, la métropole du Grand Nancy versera 2,26 millions d’euros chaque année au gestionnaire et attend des tarifs maitrisés pour l’accès à l’espace loisir de la piscine dont le prix de l’entrée sera de 6 euros pour les habitants du Grand Nancy qui détaille les futurs tarifs sur son site.

Hôtel et restaurant en option

Les élus de la métropole tablent sur 260 équivalents temps plein à l’ouverture en 2022 avec des hébergements (76 chambres) et un service de restauration dans le bâtiment principal entourant la piscine ronde. Par ailleurs, le projet prévoit, dans un deuxième temps, la construction par Valvital d’un hôtel et d’un restaurant sur une partie de l’esplanade, le long du lycée Chopin, une option votée en conseil de communauté mais qui devra passer à nouveau devant les élus avec une étude exhaustive des conditions, techniques, financières et juridique de programme immobilier d’accompagnement.