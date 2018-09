Coup d'envoi ce mercredi de la 46e édition du Grand Pavois à La Rochelle, avec cette année Madagascar comme invité d'honneur. Au moins 750 bateaux seront présents et 85 000 visiteurs attendus.

La Rochelle, France

C'est un rendez-vous incontournable. Le premier salon nautique à flot européen débute ce mercredi à La Rochelle. Pas moins de 750 bateaux sont présents, dont 300 sur l'eau, bassin du Lazaret, dans le quartier des Minimes. Et c'est bien ça la particularité du Grand Pavois ! Pour cette édition 2018, le salon met l'accent sur l'innovation au service de l'environnement. L'occasion de découvrir un bateau qui avance à l'énergie plastique ou encore un robot solaire utilisé pour le ramassage des hydrocarbures et des déchets solides flottants.

A terre, le salon est réaménagé : il y a deux nouveaux halls. Le premier dédié aux services et au tourisme. Le second à la location et aux institutions. Si vous préférez, un espace piscine-détente vient aussi de voir le jour ! Ce salon sera aussi l'occasion de mettre en avant les offres d'emplois dans le secteur du nautisme, avec un espace dédié sur le stand de la CDA, la communauté d'agglomération. Un job dating est même prévu jeudi.

Hommage notamment à Eric Tabarly

Enfin, le Grand Pavois 2018, c'est aussi un hommage à Eric Tabarly, le skipper disparu il y tout juste 20 ans en mer d'Irlande. Son bateau le Pen Duick 3 sera d'ailleurs présent avec des visites prévues sur réservation.

Et puis comment ne pas citer Gérard Janichon et son célèbre voilier Damien, qui est parti de la Rochelle en 1969 pour un tour du monde de 5 ans. Le skipper et son bateau classé monument historique seront l'un des temps forts de cette édition.

Les coulisses du Grand Pavois : comment arrivent les bateaux ?

Chaque année, les bateaux arrivent par la mer, mais surtout par les routes. Les convois exceptionnels sont évidemment très imposants. Pour mieux comprendre les difficultés d'acheminement de ces gros bateaux, France Bleu La Rochelle a suivi l'un d'entre eux.