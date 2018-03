À l'appel du syndicat FO (majoritaire) et de la CFDT, rejoints par la CGT, les salariés de Carrefour se sont mis en grève partout en France samedi 31 mars. Ils protestent contre des suppressions d'emplois et une forte baisse de leurs primes.

Meylan, France

Gérard travaille en tant que boucher à Carrefour depuis plus de 26 ans. Gérard est à quelques semaines de la retraite. De toute sa vie, Gérard n'a pas fait grève. Pourtant, ce samedi 31 mars il fait bien partie des employés grévistes au Carrefour de Meylan. Ils sont 400 selon les syndicats, au moins 150 selon la gendarmerie, et ils ont installé des files de caddies pour gêner les entrées du magasin, avant de défiler dans les rayons, en chantant "on lâche rien".

"Aucune perspective"

Gérard n'est pas venu pour lui, mais pour défendre l'avenir de ses collègues. Car la direction, et le PDG du groupe Alexandre Bompard, annoncé aux salariés une prime de participation aux bénéfices de 57 euros en moyenne, contre 610 l'année dernière. Au même moment, les actionnaires toucheront eux 356 millions d'euros de dividende, ce qui passe mal auprès des syndicats.

Plus de 150 salariés étaient en grève sur le piquet devant le Carrefour de Meylan. © Radio France

Car les salaires ne sont pas exorbitants, loin de là, pour les grévistes. La plupart touchent le SMIC, certains un peu plus mais on tourne autour des 1200 euros net. Cette prime, ainsi que le treizième mois, ce sont des bouffées d'air pour des travailleurs précaires. "Les gamins, ils ont plus de perspective, on leur dit, tu vas toucher 1200 euros toute ta vie", dénonce Gérard.

2400 suppressions de postes

Les salariés étaient aussi là pour protester contre la suppression de 2400 postes au siège à Massy, la direction conteste en évoquant un plan de départ volontaire. Elle indique aussi avoir relevé le montant de la prime de participation aux bénéfices à 407 euros. Mais le mal est fait, d'autant que certains secteurs internes à Carrefour sont inquiets pour leur avenir.

Les salariés ont défilé dans les rayons sous les yeux des clients. © Radio France

Les caissiers et caissières, de plus en plus menacés par l'arrivée des automates, ne sont plus embauchés aux 35 heures selon les salariés. Il s'agit de contrats plus courts, donnant lieu à des salaires inférieurs à 1200 euros.

Les syndicats dénoncent aussi une part de moins en moins importante, en terme de mètres carrés alloués, pour le non-alimentaire : un secteur délaissé par Carrefour selon David Privitera, un des responsables FO présents au Carrefour à Meylan.

Mobilisation partout en Isère

Ils étaient plus de 150 (400 grévistes revendiqués) devant le Carrefour de Meylan, deux fois moins devant celui de Saint-Egrève, une centaine devant l'hypermarché d'Échirolles. Mobilisation aussi dans le Nord-Isère avec plus de 80 manifestants à l'Isle d'Abeau, ou encore plus d'une cinquantaine à Salaise-sur-Sanne.