VIDÉO - Grève des agents de Pôle emploi : "On nous propose 1% d'augmentation, c'est comme de la mendicité"

"Tout le monde a la tête dans le guidon et se demande comment il va pouvoir réaliser toutes ces tâches dans une journée, comment il va atteindre les objectifs que l'on nous fixe et qui sont de plus en plus élevés", expose le délégué syndical SNU-FSU en Vaucluse, Robert Chuzel. En pleine négociation sur les salaires, la direction propose aux agents de Pôle Emploi une augmentation de 1%. "C'est comme de la mendicité", déplore-t-il. Les agents sont appelés à faire grève et à se rassembler ce mardi matin en bas du cours Jean Jaurès à Avignon.

France Bleu Vaucluse : Quelle est votre principale revendication aujourd'hui ?

Robert Chuzel : C'est la revendication sur les salaires, qui devient indispensable de la vie chère. On est tous aujourd'hui, je crois, dans le même bateau : on a vu les grèves précédentes, que ce soit service public, service privé. Et Pôle emploi, à son tour, rentre dans la grande bataille de la négociation sur les salaires, sur la revalorisation qui n'a pas eu lieu chez nous depuis près de cinq ans.

La direction vous propose 1% d'augmentation des salaires cette année. Ce n'est pas suffisant ?

Alors non, pas du tout, puisqu'on sait que l'inflation est entre 2,8 et 3 %. Donc on a vraiment l'impression que c'est l'aumône qu'on nous fait. Et encore, si on nous propose 1%, c'est parce qu'il y a cette mobilisation exceptionnelle aujourd'hui des agents de Pôle emploi. Dix syndicats se sont rassemblés pour protester et contester cette mesure de mendicité presque à hauteur de 1 %. Et aujourd'hui, on voit qu'on fait l'unanimité à la fois sur cette revalorisation des salaires, mais également sur les conditions de travail à Pôle emploi.

Il faut savoir que les élections approchant, on a de plus en plus de plans d'action contraints, forcés, de dernière minute pour valoriser les offres d'emploi, les entreprises, faire des plans d'action sur les chômeurs de longue durée, sur les jeunes. Ça n'arrête pas. Depuis six mois, nous sommes au bord de l'épuisement et en compensation, on nous propose 1% d'augmentation. C'est vraiment ridicule.

L'intersyndicale évoque aussi une perte de sens dans le travail...

Vous savez qu'à Pôle emploi, on nous a morcelé les emplois. Il y a des agents indemnisation, des agents de placement, ceux qui s'occupent de l'entreprise, ceux qui s'occupent des demandeurs d'emploi, ceux qui s'occupent des jeunes, ceux qui s'occupent des gens en grande difficulté. On est tous finalement individualisés dans notre travail, alors qu'on est là à fonctionner en équipe. Et c'est ce qui fait notre force, c'est de travailler ensemble, dans le même but de retrouver, d'aider et d'accompagner les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, effectivement, la perte de sens au travail est flagrante.

Vous vous sentez un épuisement des personnels, des agents ?

Ah oui, certainement. Et de tous les agents. Peut-être que les nouveaux arrivants, qui sont des jeunes CDD, ont encore la foi et la pêche. Mais je peux vous assurer qu'au bout de six mois, un an, tout le monde a la tête dans le guidon et se demande comment il va pouvoir réaliser toutes ces tâches dans une journée et atteindre des objectifs que l'on nous fixe de plus en plus élevés. Et en compensation, on nous propose 1% d'augmentation. C'est comme de la mendicité. Et c'est parce qu4on a initié un mouvement de grève parce que sinon, ça aurait été comme les cinq années précédentes. On ne fait pas la mendicité, on ne veut pas non plus de primes puisqu'on nous parle de nous donner des primes. Il faut arrêter ce jeu. Aujourd'hui, nous demandons effectivement à être à hauteur de l'inflation entre 2 et 3 %.