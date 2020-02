VIDEO - Guillaume Griveau: "Vous allez perdre votre emploi, négociez avec votre banquier un découvert !"

Renvoyés du jour au lendemain après le dépôt de bilan de leur entreprise ! C'est le destin des 53 salariés de la société FG Express, une société de livraison de colis sous-traitante de Chronopost, à Montpellier.Guillaume Griveau, secrétaire général de la FAPT CGT de l'Hérault, était notre invité.

Montpellier, France

Les salariés de FG Express ne touchaient plus leur salaire depuis le mois de janvier et viennent d'apprendre, par un simple mail de leur employeur, qu'ils n'ont plus besoin désormais de venir travailler.

Ils ont décidé de déposer un recours en référé pour, au minimum, percevoir leurs salaires des mois de janvier et février et le paiement de leurs heures supplémentaires.

Une situation qui serait symptomatique des pratiques qui ont cours dans le secteur de la messagerie.

Guillaume Griveau, secrétaire général de la FAPT CGT de l'Hérault (la Fédération de l'activité postale et télécom) sera notre invité en direct et en studio à 8h moins le quart tout à l'heure...