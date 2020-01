VIDÉO - Happening féministe pendant la manifestation contre la réforme des retraites à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Pour la 6e fois ce jeudi depuis le 5 décembre, l'intersyndicale appelait à une "journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grèves et de manifestations".

1.650 manifestants à Saint-Étienne ce jeudi matin contre la réforme des retraites et 720 à Roanne. C'est moins que le premier jour : à Saint-Étienne le 5 décembre, la manifestation a rassemblé selon les syndicats 18.000 manifestants, 4.000 selon la préfecture.

Au 43e jour du mouvement, ça ne décourage pas les manifestantes... Notamment Julie, professeure des écoles : "J'étais peu mobilisée au début et plus le temps passe et plus le silence du gouvernement me donne envie de me battre encore plus."

Un happening féministe

À la fin de la manif, des femmes sont montées sur les marches de l'hôtel de ville de Saint-Étienne pour interpréter une chorégraphique féministe sur l'air de À cause des garçons, composé par Alain Chamfort.

Et si cette reprise vous dit quelque chose, c'est parce que vous l'avez vue en vidéo dans un clip tourné par des membres de l'association Attac. Les femmes qui ont dansé sont pour certaines d'entre elles membres d'Attac mais la plupart étaient de simples citoyennes.

Les prochaines manifestations, ce sera les 22, 23 et 24 janvier, le 24 janvier sera la 7e journée d'action nationale.

Reportage avec des femmes déterminées contre la réforme des retraites - Autrice : Olivia Cohen Copier

Ces femmes sont en colère, notamment Myriam, enseignante, qui l'assure : "Avec le calcul sur les 25 meilleures années et la fin des huit trimestres de maternité, les femmes seront les grandes perdantes de la réforme des retraites".

L'exécutif a pourtant lâché un peu de lest en acceptant le retrait provisoire de l'âge pivot fixé à 64 ans. "De l'enfumage" selon Clémence, étudiante.

Ces femmes promettent de garder le poing levé, elles seront présentes à la prochaine journée d'action nationale.