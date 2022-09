VIDÉO : "Il existe une piste de repreneur", avance un député de la majorité sur Scopelec

Redressement judiciaire de Scopelec, manifestation pour les salaires et les retraites : le député de la majorité présidentielle, Laurent Esquenet-Goxes est l'invité de la matinale. Sur la circonscription du Lauragais, il supplée Dominique Faure devenue secrétaire d'Etat.

Laurent Esquenet-Goxes, ancien assistant parlementaire de Jean-Luc Lagleize, député non réélu du nord-toulousain, est devenu au début de l'été député à la faveur de la nomination au gouvernement de Dominique Faure, la maire de Saint-Orens élue dans la 10ème circonscription.

"Personne, pas même l'Etat ne peut forcer Orange à aller à l'encontre de ses intérêts"

Il démarre la rentrée avec un dossier chaud, celui du redressement judiciaire de Scopelec (2.500 salariés dont 500 en Occitanie), la plus grande coopérative de France, créée dans le Lauragais avec son plus gros site à Saint-Orens (450 salariés).

Il est difficile de désigner un responsable. Scopelec a fait des erreurs de gestion et le gros client Orange a voulu réduire ses contrats au regard d'indicateurs qu'il estime mauvais. Dans la réalité, ces indicateurs ne seraient pas si mauvais mais contractuellement Orange est dans son droit.

Scopelec doit trouver un repreneur d'ici le 2 novembre : "Il y a des pistes, avec notamment une société d'envergure déjà bien implantée sur le territoire national", avance le député Modem.

À propos des manifestations pour le pouvoir d'achat et les retraites, Laurent Esquenet-Goxes rappelle que "de fait, aujourd'hui, on est plus près de 64,5 ans que des 62. Aller vers 65 ans, ça me parait inévitable. Et s'il le faut, on passera par le 49.3, ça ne me choque pas".