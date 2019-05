VIDEO -"Il faudrait doubler les subventions publiques que touche le TVB", Yves Bouget, le président du Tours Volley Ball

Tours, France

Yves Bouget parle d'un plafond de verre. Si aujourd'hui le TVB domine de la tête et des épaules le volley français avec ce nouveau doublé cette saison coupe-championnat, il plafonne en coupe d'Europe.

"Rien d'étonnant quand on sait que les grosses écuries européennes ont un budget compris entre 6 et 13 millions d'euros. C'est beaucoup moins pour le TVB avec un budget de 2,5 millions d'euros dont 950 000 euros apportées par les collectivités locales. Posséder le palmarès que l'on a avec ce petit budget c'est déjà magique, mais il en faut plus."

Pour percer ce plafond de verre et exister sur la scène européenne, Yves Bouget demande aux collectivités locales de mettre davantage la main à la poche.

"Il faudrait qu'elles nous donnent au moins le double. Ce serait juste un simple retour des choses quand on sait tout ce que fait notre club pour l'image de la Touraine. Le TVB est l'un des plus forts vecteurs de communication pour la Touraine. En France et surtout en Europe. "

Et d'utiliser cette métaphore à propos de la ville de Tours, de la métropole, du département et de la région: "C'est comme si vous rouliez en Rolls-Royce et que vous refusiez de payer l'essence."