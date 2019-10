VIDEO -" Il faut accélérer le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA", Nadège Arnault du Conseil Départemental 37

Pour détailler ce plan pauvreté, Nadège Arnault, la première vice-présidente du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire était l'invitée de France Bleu Touraine.

Avec nos 22 maisons départementales de solidarité et nos 131 points d'accueil, nous avons le maillage nécessaire pour recevoir tout Tourangeau à moins de 30 minutes de son domicile pour le renseigner sur des aides, pour l'orienter. Le Département s'engage également à accompagner tous les enfants suivis par nos services d'aide à l'enfance même après leurs 18 ans s'ils n'ont pas de projet de vie et d'emploi. Et puis il faut travailler sur le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Nous aurons à partir du 1er mars 2020 un logiciel pour être plus réactif et faciliter l'insertion de ce public", Nadège Arnault