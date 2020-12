VIDEO -"Il faut tenir bon, mais la colère est là", Sébastien Bargue, patron de Scène de Nuit à Ballan-Miré

"Laissez-nous travailler !" C'est le mot d'ordre lancé par toutes ces professions oubliées par le déconfinement. Restaurateurs, patrons de discothèques, professionnels de l'événementiel et des prestations scéniques, tous vont manifester ce lundi à Paris et demain mardi à l'échelle régionale à Tours.

Sébastien Bargue, chef d'entreprise et représentant du Synpase en Indre-et-Loire, l'un des syndicats des prestataires de l'audiovisuel scénique et de l'événementiel

Pour en parler, Sébastien Bargue était ce lundi l'invité de France Bleu Touraine. Patron de Scène de nuit à Ballan-Miré, entreprise d'éclairage et de sonorisation, il est aussi le représentant en Indre-et-Loire de Synpase, Syndicat National des Prestataires de l'Audiovisuel Scénique et Évènementiel :

"Nous sommes à l'arrêt depuis le mois de mars. Notre secteur n'a pas vraiment repris pour une simple et bonne raison qu'un événement, un spectacle, quel qu'il soit, pour le mettre en place, il faut des jours, il faut des semaines, il faut des mois. Cet automne, on a senti, un petit regain, un frémissement de reprise. Mais là tout s'écroule à nouveau.

100% de mes salariés sont au chômage partiel. Mais de façon modulée pour entretenir notamment le matériel.

_La colère elle est là_, on la garde, on l'exprime petitement, mais elle est vraiment là. On est dans la même galère que les restaurateurs, les hôteliers, les discothèques..."

Pour lui, il y aura un avant et un après Covid pour le monde du spectacle :

"Je pense que demain, les spectacles seront filmés et peut-être y aura-t-il une autre monétisation du spectacle en plus du public qui continuera de venir physiquement dans la salle.

_J'espère un regain d'activité cet été_. Et voir les différents festivals du département comme Terres du Son, Yzeures'N Rock et très bientôt Avoine Zone Groove annoncer leur programmation, ça fait chaud au coeur."