VIDEO-"Il faut travailler plus longtemps", Sandrine Fleury, présidente du MEDEF en Touraine

Indre-et-Loire, France

"Oui nos entreprises en Touraine veulent embaucher. Mais malheureusement, nous connaissons le même problème qu'ailleurs en France. A savoir, de grosses difficultés de recrutements. Aujourd'hui en France, plus d'un recrutement sur deux est difficile car on a du mal à trouver le bon profil. C'était 30% en 2016. _Certaines entreprises sont obligées de refuser des commandes faute de main d'oeuvre"_.

Faut-il pénaliser les entreprises qui abuseraient des contrats courts comme le promet le gouvernement ?

"Non, ça ne permettra certainement pas de résoudre ce système des contrats courts. Vous imaginez bien que dans la restauration avec une activité saisonnière, il sera impossible d'embaucher tout le monde en CDI".

Sur la retraite, Edouard Philippe dit qu'il faut travailler plus longtemps...

"Oui, y a pas le choix. Entre 1970 et 2015, l'espérance de vie a augmenté de 10 ans. Et le temps de vie passé à la retraite augmente forcément lui aussi. C'est en moyenne 27 ans. Et puis _en 1945, nous avions 6 cotisants pour 1 retraité. Aujourd’hui, ce ratio est tombé à 2 pour 1. Donc, oui, il faut travailler plus longtemps. Sinon, on va droit dans le mur_."