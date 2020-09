VIDEO - "Il y a une grande souffrance chez les salariés actuellement", Stéphane Deplobin CGT Indre-et-Loire

"Pour un autre avenir". C'est le mot d'ordre lancé par la CGT, la FSU et Sud-Solidaires. Ces trois syndicats appellent à une journée de grève et de manifestation partout en France ce jeudi. A Tours, le cortège s'élancera depuis la gare à 10h avant de défiler dans l'hyper-centre.

Une journée de grève et de manifestation pour l'emploi, les salaires et les retraites. Mais cette rentrée syndicale aura bien du mal à mobiliser. D'ailleurs, Force Ouvrière et bien sûr la CFDT ne se joignent pas au mouvement. Et les perturbations sont minimes voire nulles à la SNCF et dans l'Education nationale.

Stéphane Deplobin est le secrétaire départemental de la CGT. Il était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi matin :

"Effectivement, on ne s'attend pas à un grand jour de mobilisation, mais il nous semble important de donner la voix aux salariés puisqu'il y a une grande souffrance actuellement. Donc, il fallait redémarrer après l'été, après toute cette période difficile liée au confinement.

Il faut proposer autre chose. Il y a d'autres solutions que les licenciements, que tout cet argent public versé aveuglément aux entreprises. Ce n'est pas un plan de relance mais un plan de rupture économique et social qu'il nous faut en France. Ça passe par la réduction du temps de travail, par l'augmentation des salaires... _Tout est question de répartition des richesses_. Prenez l'exemple d'Hutchinson qui supprime des centaines d'emplois en France ( 97 à Joué-lès-Tours ) alors que sa maison mère Total fait des milliards d'euros de bénéfices chaque année."