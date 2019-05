VIDEO - Ils chantent sur un tube d'Amel Bent pour dénoncer la Loi Blanquer

Des parents d'élèves et des enseignants de La Courneuve ont enregistré une chanson pour dénoncer la Loi Blanquer.

La Courneuve, France

"Mener la lutte pour tous les enfants, l'école publique n'est pas l'école des feignants, la Loi Blanquer, il faut la mettre par terre..."

Voilà, les paroles chantées par des parents d'élèves et des enseignants de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Dans ce morceau, enregistrée sur la musique de Ma Philosophie de la chanteuse Amel Bent, ils dénoncent la Loi Blanquer et la baisse des moyens humains et financiers dans les établissements scolaires du département.

La chanteuse Amel Bent, originaire de La Courneuve, a donné son autorisation pour l'utilisation de son titre.