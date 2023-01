VIDÉO- Ils viennent de toute la France pour se former en Mayenne au métier de bouilleur ambulant

C'est une formation unique au niveau national et elle est organisée tous les ans en Mayenne. Le verger de la Boutruchère à La Baconnière au nord de Laval accueille jusqu'à ce vendredi 13 janvier sept futurs bouilleurs ambulants. Le métier est assez rare aujourd'hui : il s'agit de transformer des fruits fermentés en alcool, dans un atelier ou directement chez les particuliers. Ces formations, organisées avec l'Urma (Université régionale des métiers de l'artisanat), doivent ainsi permettre d'augmenter le nombre de bouilleurs ambulants.

Entre 600 et 700 bouilleurs ambulants en France, dont 4 en Mayenne

Alain Trohel est un ancien bouilleur ambulant, basé à La Baconnière. Après plus de 30 ans de carrière, il est devenu formateur à l'Urma. Il transmet désormais son savoir-faire à d'autres passionnés. Ces 5 jours de formation visent à voir ou revoir par exemple toutes les règles de sécurité. "À 70 ans, c'est de dire qu'ils se rappelleront qu'un jour, ils sont venus voir un vieux bouilleur en Mayenne. Et peut-être qu'un jour aussi, quand ils auront mon âge, ils réapprendront à des jeunes plus tard", sourit Alain Trohel. Et d'ajouter, non sans fierté : "La Mayenne, c'est le centre de la France, pour l'instant, pour les futurs loueurs d'alambics ambulants".

Romuald Jean-Burel, un bouilleur ambulant du Calvados, est l'un des inscrits à cette formation en Mayenne. Il est ravi de se perfectionner aux côtés d'Alain Trohel. "C'est un métier où, justement, on a peu d'informations, on a peu d'échanges. Et le fait d'avoir ce monsieur-là qui a une très belle connaissance, de très beaux outils, j'avoue qu'on en prend plein les yeux", se réjouit celui qui a commencé ce métier il y a 5 ans.

Les futurs bouilleurs ambulants viennent de partout en France, comme de la Sarthe, de la Drôme ou encore du Lot. Marc Guillemin, par exemple, vient des Pyrénées Atlantiques. Il gère un bar à cocktails avec son associé à Anglet et aimerait apprendre à produire ses propres alcools. "Vous avez beaucoup d'espèces endémiques comme la cerise, des poires et pêches de vignes, les petites baies de patxaran, qui permettent aussi de travailler sur de la macération et qui permettent d'avoir un alcool local à mettre en avant dans le bar", souligne ce gérant de bar de 34 ans. Au Pays-Basque, comme dans d'autres régions, le métier de bouilleur ambulant a complètement disparu. Aujourd'hui, il ne reste que 600 et 700 professionnels en France, dont 4 en Mayenne. Marc Guillemin souhaite donc "relancer ce travail ancestral". "Il y a tellement de réglementation, auprès des douanes notamment, si on veut être en règle et travailler de manière pointilleuse, il vaut mieux passer par la formation", précise Marc Guillemin.

Après 5 jours de formation en Mayenne, les 7 futurs bouilleurs ambulants passeront ensuite un examen pratique ce samedi 14 janvier dans les locaux de l'Urma à Laval.