VIDÉO - Inflation : "On va demander une mobilisation pour arrêter ce massacre"

Sébastien Carré parle au nom des petites et moyennes entreprises (PME), il est dirigeant de la Confédération des PME, la CPME. Entre explosion des factures d'énergie et fin des aides de l'Etat, il reconnait ce mardi que "aujourd'hui y'a des craintes, des fortes craintes", et d'ajouter : "Oui, il y aura des licenciements, oui il peut y avoir des fermetures et les premières entreprises qui seront touchées, ce seront nos TPE-PME".

Parce que le coût de l'énergie n'est pas le seul facteur qui plombe les bilans, "il y a aussi l'inflation des prix... sur tout ! Ça passe par la farine mais également tout ce qu'on peut imaginer comme composants électroniques, et aussi la livraison de tout ça".

Pour faire face, la CPME en appelle aux élus, État, région, département, élus de la CAPB (collectivité d'agglomération Pays Basque), et les maires. Ils ne sont pas dépourvus de moyens, selon Sébastien Carré, "ils peuvent d'éviter d'augmenter la fiscalité sur le Pays Basque. Sachant que la gouvernement va mettre en place des aides pour les collectivités locales".

Une manifestation de patrons avant la fin de l'année

Pour obtenir de l'aide, la CPME compte mobiliser les dirigeants de petites et moyennes entreprises, à l'instar, des bouchers rassemblés ce 29 novembre à Paris. "On va demander une mobilisation de tous les acteurs économiques pour arrêter ce massacre. On est sur le pied de guerre depuis octobre, y'a rien qui bouge ! On a sollicité les élus y'a personne qui vient nous voir, personne ne veut nous écouter, chacun fait sa petite vie, seulement il va y avoir des destructions d'emplois, très prochainement et des destructions d'entreprises".