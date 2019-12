VIDÉO - À la Poste, une nouvelle application dijonnaise pour aider les handicapés

Côte-d'Or, France

Sur France Bleu Bourgogne, on vous parlait de Toolib, cette application dijonnaise 100 % gratuite destinée aux personnes à mobilité réduite qui ont besoin d'adaptation dans leur quotidien. Les handicapés ou les personnes âgées peuvent y réserver un logement adapté à leurs difficultés pour leurs vacances, par exemple. Sauf que près de 20 % des français n'ont pas accès à internet, sans compter ceux qui ne savent pas s'en servir : alors comment une mamie qui a du mal à se déplacer et qui n'a pas de tablette pourrait organiser ses vacances ?

Vidéo - L'intérêt de mettre une application numérique dans un bureau de poste

En février, quatre bureaux de poste seront équipés de bornes Toolib en Côte-d'Or (à Fleurey-sur-Ouche, Recey-sur-Ource, Seurre et Norges), à terme quinze bureaux devraient être équipés dans le département. Là, dans les bureaux de postes équipés, des salariés formés accompagneront les visiteurs dans leurs recherches sur Toolib. Un retour à l'humain et à la proximité sans lequel on ne peut rien faire, selon les co-fondateurs de la startup Toolib :

L'application sort de sa phase test, vous pouvez y poster votre appart par exemple s'il est adapté aux personnes à mobilité réduite. Début 2020, vous pourrez aussi y faire des réservations d'appartements, voitures ou de matériels dans toute la France.

L'exclusion numérique des seniors :