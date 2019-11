VIDEO - L'arrivée du froid, un coup dur pour les étudiants de la cité universitaire de Luminy à Marseille

La Fédération Syndicale étudiante de Marseille dénonce des pannes de chauffage, d'eau chaude et des infiltrations dans les logements étudiants du campus de Luminy. La direction du Crous explique que des réparations ont été faites et appelle les étudiants à signaler tout autres dysfonctionnements.

Avec la baisse des températures ces dernières semaines, La Fédération Syndicale étudiante (FSE) de Marseille a constaté une série de pannes de chauffage, d'eau chaude et des infiltrations dans les chambres de la cité universitaire de Luminy. "Ce sont des problèmes récurrents, auxquelles s'ajoutent l'état de délabrement de certains bâtiments du haut du campus. Le bâtiment D par exemple, a connu des problèmes d’infiltration lors des derniers orages. De l'eau a coulé dans les chambres. Il y a aussi eu une inondation dans la laverie, où il y a seulement six machines", liste Julien, membre de la FSE. "Pour le chauffage et l'eau chaude, il y a certes eu des dysfonctionnement d'approvisionnement début novembre. La température d'arrivée dans les logements n'était pas satisfaisante mais nous avons identifié le problème et obtenu des garanties de la part du fournisseur", répond le directeur du CROUS en charge du parc d'Aix, Marseille et Avignon, Marc Bruant.

Un parc locatif gigantesque et vieillissant

Sur les 10 700 logements gérés par le CROUS à Aix, Marseille et Avignon, 1 600 se trouvent sur le campus de Luminy. Si un effort de réhabilitation a été fait sur l'ensemble du parc, qui date des années 60, certains bâtiments ont été rénovés il y a déjà presque 20 ans. "C'est le cas du bâtiment D où des dégâts ont été constatés sur la toiture. Les réparations sont en cours", explique Marc Bruant. Le directeur insiste : "Si des pannes de chauffage ou d'eau persistent dans certains logements, et vu l'étendu du parc c'est possible, nous rappelons aux étudiants qu'ils faut qu'ils le signalent à l’accueil du Crous, ouvert 24h/24h sur le site de Luminy. Des agents seront ensuite envoyés au plus vite pour effectuer les réparations". La direction du CROUS rappelle que 15 millions d'euros sont investis chaque année pour les campus de Marseille, Aix et Avignon, dont plus d'un tiers pour la réhabilitation des logements.