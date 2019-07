VIDÉO - L'atelier numérique Google de Saint-Étienne ouvre ses portes au public

Google, le géant américain du web, a inauguré ce vendredi son premier atelier numérique de la Région à Saint-Étienne. Il doit permettre aux particuliers et aux entreprises de se former au numérique.

Google est désormais implanté au centre-ville de Saint-Étienne. Le géant américain a inauguré, ce vendredi matin, son quatrième atelier numérique de France place Jean-Moulin. Cet atelier doit permettre à tout un chacun de se former au numérique.

Pour quoi faire ?

Google dit vouloir réduire la fracture numérique : la différence entre ceux qui sont très à l'aise avec les outils informatiques et ceux qui en sont plus éloignés.

Huit coachs sont à disposition du public pour animer des conférences et ateliers gratuits. Des formations très basiques telles que : "Comment rédiger et envoyer un e-mail ?", "Comment rédiger un document texte ?", "Comment effectuer une recherche sur internet ?" sont proposées ainsi que des ateliers plus techniques : "Apprendre à coder avec une console de jeu vidéo ", " Comment générer plus de trafic vers son point de vente?".

Pour qui ?

Cet atelier Google est destiné aux particuliers et aux entreprises. Il est conseillé de s'inscrire en ligne aux ateliers. Google est ouvert du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures au 11 place Jean-Moulin à Saint-Étienne. Il sera fermé du samedi 3 au 17 août.

Pourquoi Saint-Étienne ?

Pour Sébastien Missoffe, directeur général du groupe Google France, Saint-Étienne était la bonne opportunité: "C'est un territoire d’innovation et d’expérimentation qui compte le premier réseau de PME derrière l’Île-de-France". La taille de la ville a également compté pour Google: " Cette taille de ville est la bonne taille pour nous permettre d'apprendre et de voir quel est l'impact sur la population".

Google espère, la première année, former 12.000 personnes à Saint-Étienne.